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Alibaba и E-Mart создадут южнокорейское СП в интернет-торговле стоимостью $4 млрд

Alibaba и E-Mart создадут южнокорейское СП в интернет-торговле стоимостью $4 млрд Alibaba Group Holding достигла соглашения об объединении своих активов в Южной Корее с платформой для онлайн-торговли Gmarket, принадлежащей крупнейшему местному ритейлеру E-Mart Inc.
Другие страны
26 декабря 2024 г. 14:08
Alibaba и E-Mart создадут южнокорейское СП в интернет-торговле стоимостью $4 млрд

Alibaba Group Holding достигла соглашения об объединении своих активов в Южной Корее с платформой для онлайн-торговли Gmarket, принадлежащей крупнейшему местному ритейлеру E-Mart Inc.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении E-Mart.

В рамках сделки AliExpress International и Gmarket создадут совместное предприятие с равным долевым участием, которое будет владеть 100% акций Gmarket.

Стоимость СП составит порядка $4 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

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