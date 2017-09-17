Али Хаменеи: Иран не склонит голову из-за угроз США

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Иран не склонит голову перед угрозами США, которые пытаются ослабить договор по ядерной программе Ирана с мировыми силами.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом, выступая перед полицейскими, сказал духовный лидер Ирана Али Хаменеи.

Он предупредил США, которые, по его мнению, пытаются сорвать договор по иранской ядерной программе и подчеркнул, что его страна всегда действовала честно по соглашению.

"Иран сильная страна и не отступит перед давлением и не склонится.Коррумпированные, лживые официальные власти США без зазрения совести обвиняют Иран во лжи, в то время как Иран всегда поступал честно и до конца будет так же поступать", - сказал он.