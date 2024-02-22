Али Фейсал: Благодарны странам Азиатской парламентской ассамблеи за поддержку Палестины

Заместитель председателя Национального совета Палестины Али Ахмед Фейсал заявил, что палестинцы настаивают на создании независимого государства.

Заместитель председателя Национального совета Палестины Али Ахмед Фейсал заявил, что палестинцы настаивают на создании независимого государства.

Как сообщает Report, об этом он сказал на 14-ой пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) в Баку.

Он отметил, что Палестина страдает от войны: "Более 30 тыс. человек погибли, более 70 тыс. - ранены".

Зампредседателя добавил, что палестинцы также настаивают на возвращении беженцев: "Хотя сам Байден заявил, что вопрос будет решен в рамках американской политики, однако это не представляется возможным. Страны-члены АПА всегда на стороне Палестины, и мы благодарим их за поддержку".