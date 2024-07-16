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Али Багери Кани: Тегеран готов к перезагрузке отношений с Западом

Али Багери Кани: Тегеран готов к перезагрузке отношений с Западом Тегеран готов к перезагрузке отношений с Западом, но следующий шаг для их улучшения должна сделать западная сторона.
Другие страны
16 июля 2024 г. 18:00
Али Багери Кани: Тегеран готов к перезагрузке отношений с Западом

Тегеран готов к перезагрузке отношений с Западом, но следующий шаг для их улучшения должна сделать западная сторона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел исламской республики Али Багери Кани.

"Мы считаем, что теперь [пришло] время и настал черед другой стороны доказать ее искренние [намерения], чтобы начать взаимодействие и открыть новую главу в отношениях. Мы всегда были крайне честными и серьезными, конечно, будем честными и серьезными, когда дело дойдет до обеспечения взаимодействия со всеми международными игроками", - сказал политик в интервью журналу Newsweek.

Так он прокомментировал вопрос, какова вероятность улучшения отношений с Западом после избрания нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.

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Версия на азербайджанском языке Rəsmi Tehran: İran Qərblə münasibətləri bərpa etməyə hazırdır
Версия на английском языке Ali Bagheri Kani: Tehran ready to reset relations with West

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