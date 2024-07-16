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Али Багери Кани: США должны сделать шаг к переговорам о ядерной сделке

Али Багери Кани: США должны сделать шаг к переговорам о ядерной сделке Тегеран считает, что Вашингтон должен сделать шаг к улучшению двусторонних отношений и начать переговоры о ядерной сделке.
Другие страны
16 июля 2024 г. 19:16
Али Багери Кани: США должны сделать шаг к переговорам о ядерной сделке

Тегеран считает, что Вашингтон должен сделать шаг к улучшению двусторонних отношений и начать переговоры о ядерной сделке.

Как передает Report, об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел исламской республики Али Багери Кани в интервью журналу Newsweek.

"Однажды президент США направил письмо верховному лидеру Ирана и получил ответ на него. Это был первый случай. Другой - США совершили преступление, убив высокопоставленного иранского генерала (Касема Сулеймани в 2020 году), и в ответ на это наша страна подвергла бомбардировке американскую военную базу (Айн-эль-Асад на западе Ирака). Соответственно, мы считаем, что теперь мяч находится на другой стороне", - сказал политик.

Так он ответил на вопрос о будущем отношений Ирана и Запада после избрания нового иранского президента Масуда Пезешкиана, который высказывался в поддержку переговоров о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. В мае 2018 года бывший президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения. Переговоры о восстановлении плана начались весной 2021 года в Вене, но не возымели успеха.

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