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Alfa Romeo работает над эксклюзивным суперкаром

Alfa Romeo работает над эксклюзивным суперкаром Глава марки Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато рассказал изданию Autocar, что компания работает над эксклюзивным автомобилем, который может быть выпущен ограниченной серией, передает Report со ссылкой на Газета.ру.
Другие страны
5 ноября 2022 г. 20:15
Alfa Romeo работает над эксклюзивным суперкаром

Глава марки Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато рассказал изданию Autocar, что компания работает над эксклюзивным автомобилем, который может быть выпущен ограниченной серией, передает Report со ссылкой на Газета.ру.

«Это еще не сделано, но продолжается. Позиционирование продолжается. У нас так много поклонников, которые просят чего-то особенного», — сказал Импарато, а также добавил, что надеется дать ответ заказчикам в марте 2023 года.

В музее компании можно увидеть много идей из прошлого Alfa Romeo, компания работает над некоторыми из них, уточнил глава компании. При этом автомобиль не будет базироваться на основе какого-то другого автомобиля концерна Stellantis, в который входит марка.

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