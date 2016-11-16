Алеппо вновь подвергся авиаударам - погибли 42, ранены 83 мирных жителя

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В результате бомбардировки в течение суток контролируемого оппозицией сирийского региона Алеппо погибли 42, были ранены 83 мирных жителя.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, по словам ответственного по гражданской обороне в Алеппо Биберса Мишаля, со вчерашнего дня на небе кружат самолеты России и режима Башара Асада: "Контролируемые оппозицией районы Шеар, Салах-ад-дин, Муесир, Хайдарийе и пр. на востоке Алеппо атакуются также с суши. Население в панике. Мы не знаем, что делать".

Он отметил, что в результате авиаударов за последние сутки погибли 22 мирных жителя Шеара, 13 - Суккери, 4 - Энсари, 2 - Дахрет Авада и 1 - Бад-Нейраба.