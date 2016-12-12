Алеппо на 98 процентов очищен от террористов

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ 98 процентов сирийского города Алеппо перешло под контроль вооруженных группировок режима Башара Асада.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, информацию об этом распространил Сирийский наблюдательный пункт по правам человека.

Согласно информации, режим бомбит небольшую территорию, находящуюся под контролем оппозиции.

Режим Башара Асада совместно с Россией заявил о контроле 98 процентов территории Алеппо. Сирийский генерал отметил, что они находятся "в шаге" от полного освобождения Алеппо от террористов.

Отметим, что сирийский город Пальмира вновь перешел под контроль террористов.