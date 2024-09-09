Ален Симонян: Не существует понятия "президент Нагорного Карабаха"

Межпарламентская комиссия "Армения-Нагорный Карабах" должна быть распущена, вторая сторона не правомочна.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян в ответ на предложение депутатов созвать эту комиссию после трехлетнего перерыва.
По его словам, не существует "должностных лиц Нагорного Карабаха" как таковых, в том числе термина "президент Нагорного Карабаха". Он, как юрист, считает, что нужно серьезно обсудить вопрос роспуска упомянутого формата.