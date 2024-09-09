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Ален Симонян: Не существует понятия "президент Нагорного Карабаха"

Ален Симонян: Не существует понятия "президент Нагорного Карабаха" Нужно распустить межпарламентскую комиссию "Армения-Нагорный Карабах", поскольку вторая сторона больше не правомочна.
Другие страны
9 сентября 2024 г. 10:52
Ален Симонян: Не существует понятия президент Нагорного Карабаха

Межпарламентская комиссия "Армения-Нагорный Карабах" должна быть распущена, вторая сторона не правомочна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян в ответ на предложение депутатов созвать эту комиссию после трехлетнего перерыва.

По его словам, не существует "должностных лиц Нагорного Карабаха" как таковых, в том числе термина "президент Нагорного Карабаха". Он, как юрист, считает, что нужно серьезно обсудить вопрос роспуска упомянутого формата.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan parlamentinin sədri: “Dağlıq Qarabağın prezidenti” termini mövcud deyil
Версия на английском языке Term of 'president of Nagorno-Karabakh' does not exist, Armenian parliament speaker says

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