Ален Берсе: Сегодня необходимо установить прочный мир в Украине

Ален Берсе: Совет Европы делает все возможное для мира в Украине

Основной задачей сегодня является обеспечение установления прочного мира в Украине.

Как сообщает корреспондент Report из Албании, об этом журналистам заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе перед началом саммита Европейского политического сообщества.

"Сегодня мы хотим лишь одного - установления прочного мира для Украины. Мы делаем все возможное для достижения этой цели. Украина уже давно является членом нашей организации, и мы оказываем сильную поддержку как украинскому народу, так и европейским устремлениям Украины", - подчеркнул он.