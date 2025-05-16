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Ален Берсе: Сегодня необходимо установить прочный мир в Украине

Ален Берсе: Сегодня необходимо установить прочный мир в Украине Ален Берсе: Совет Европы делает все возможное для мира в Украине
Другие страны
16 мая 2025 г. 12:42
Ален Берсе: Сегодня необходимо установить прочный мир в Украине

Основной задачей сегодня является обеспечение установления прочного мира в Украине.

Как сообщает корреспондент Report из Албании, об этом журналистам заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе перед началом саммита Европейского политического сообщества.

"Сегодня мы хотим лишь одного - установления прочного мира для Украины. Мы делаем все возможное для достижения этой цели. Украина уже давно является членом нашей организации, и мы оказываем сильную поддержку как украинскому народу, так и европейским устремлениям Украины", - подчеркнул он.

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Версия на английском языке Alain Berset: It is essential to establish lasting peace in Ukraine today
Версия на азербайджанском языке Avropa Şurasının baş katibi: Bu gün Ukraynada davamlı sülh zəruridir

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