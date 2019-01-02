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    Президент Сербии поздравил первую новорожденную в стране

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Президент Сербии Александр Вучич посетил первого новорожденного ребенка в стране.

    Как передает Report, об этом сообщает RG.

    Ею оказалась девочка по имени Искра. В этой связи сербский лидер заявил, что если первой родилась девочка, то это является символом мира, безопасности и стабильности в 2019 году.

    Глава государства поздравил счастливую мать - Милицу Ивкович, пожелав ей и малышке всего самого доброго. «Красавица Искра, а я очень счастлив, что смог вас посетить ночью, - отметил Александр Вучич. - Вы получили ангела».

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