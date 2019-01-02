Президент Сербии поздравил первую новорожденную в стране

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Президент Сербии Александр Вучич посетил первого новорожденного ребенка в стране.

Как передает Report, об этом сообщает RG.

Ею оказалась девочка по имени Искра. В этой связи сербский лидер заявил, что если первой родилась девочка, то это является символом мира, безопасности и стабильности в 2019 году.

Глава государства поздравил счастливую мать - Милицу Ивкович, пожелав ей и малышке всего самого доброго. «Красавица Искра, а я очень счастлив, что смог вас посетить ночью, - отметил Александр Вучич. - Вы получили ангела».