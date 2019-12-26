Александр Новак: “Северный поток 2” достроят независимо от санкций”

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что газопровод “Северный поток - 2” будет достроен независимо от санкций, передает Report со ссылкой на РБК.

“Независимо от санкций газопровод будет достроен, осталось уложить чуть менее 160 км трубы”.

Он отметил, что говорить о том, что компания Allseas не сможет достроить газопровод пока преждевременно.

По словам Новака, компания приостановила работы, чтобы исключить риски санкций и запросила объяснения у минфина США.