Александр Лукашенко в пятый раз вступит в должность президента Белоруссии

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Церемония вступления в должность вновь избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко начнется в пятницу в полдень по местному времени (совпадает с московским). Инаугурация впервые пройдет во Дворце Независимости, транслировать церемонию в прямом эфире будут все белорусские телеканалы, отмечет Report со ссылкой на ТАСС.

"Процедура вступления в должность избранного президента стандартная, сценарий отработан. Президент приносит присягу, ему вручают удостоверение главы государства", - сказал ТАСС секретарь Центризбиркома (ЦИК) республики Николай Лозовик.

Планируется, что председатель ЦИК Лидия Ермошина объявит официальные результаты президентских выборов, которые состоялись 11 октября, и предложит Александру Лукашенко принести присягу.

Текст присяги прописан в Конституции страны. "Вступая в должность Президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности", - говорится в тексте присяги.

После ее оглашения глава государства подпишет соответствующий Акт о вступлении в должность. Председатель Центризбиркома вручит президенту удостоверение главы государства.