Александар Вучич озвучил будущий политический курс Сербии

Внешнеполитический курс Сербии предусматривает вступление в Евросоюз при сохранении дружественных отношений с Москвой и Пекином, а также развитие связей с Вашингтоном. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вхождения в НАТО и другие

Внешнеполитический курс Сербии предусматривает вступление в Евросоюз при сохранении дружественных отношений с Москвой и Пекином, а также развитие связей с Вашингтоном. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вхождения в НАТО и другие военно-политические блоки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич.

"Что важно и для европейцев, и для русских, и для американцев - мы продолжим проводить политику военного нейтралитета, которая получила огромную поддержку и не будем вступать ни в один военный союз", - отметил он.

Такая позиция вызывает возражения на Западе, Сербии неоднократно давали понять, что евроинтеграция возможна лишь при выполнении двух условий - речь идет о признании независимости Косова и прекращении дружественных отношений с Россией. В последние годы со стороны Запада также все чаще слышатся упреки в адрес Сербии за активное сотрудничество с Китаем.

"Верю, что перед нами стоят многочисленные вызовы, но для Сербии важнее всего иметь добрые отношения в регионе, с другой стороны, важно продолжать европейский путь, но при этом не разрушать связи с традиционными друзьями. Сейчас нам предстоят четыре-пять лет тяжелой работы, а потом пусть решают люди, я верю, что они примут верное решение. Тогда будут новые кандидаты, которых люди смогут выбирать", - подчеркнул Вучич.