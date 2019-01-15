Албанский язык получил официальный статус в Македонии

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Закон о присвоении албанскому языку статуса второго официального вступил в силу в Македонии.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава парламента Талат Джафери.

Закон опубликован в «Служебном вестнике». За принятие «Закона о языках» македонский парламент проголосовал 11 января 2019 года. Согласно закону, албанский язык становится в стране вторым официальным, наравне с македонским.

При этом президент страны Георге Иванов отказался подписывать закон.

Ранее депутаты собрания (парламента) Македонии утвердили закон о внесении поправок в конституцию страны для ее переименования. Поправки предполагают добавление слова «Северная» перед названием «Македония» по всему тексту, изменение преамбулы конституции, гарантии неизменности границ и территориальной целостности и меры для поддержки диаспоры за границей.