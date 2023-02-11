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Албанская оппозиция потребовала отставки премьер-министра

Албанская оппозиция потребовала отставки премьер-министра Албанская оппозиция организовала протест в Тиране, на котором потребовала отставки премьер-министра страны Эди Рамы.
Другие страны
11 февраля 2023 г. 23:42
Албанская оппозиция потребовала отставки премьер-министра

Албанская оппозиция организовала протест в Тиране, на котором потребовала отставки премьер-министра страны Эди Рамы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Tanjug.

Отмечается, что албанская оппозиция организовала протест перед зданием правительства в Тиране, требуя отставки Рамы. На улицу вышли тысячи человек, лидеры оппозиции выступали перед собравшимися, обвиняя премьера в связях с бывшим сотрудником ФБР США Чарльзом Макгонигалом.

Протест завершился несколькими инцидентами: толпа забросала здание правительства дымовыми шашками и бутылками с зажигательной смесью, после чего двинулась к зданию парламента Албании.

Протест сопровождала 1 тыс. сотрудников полиции. Правоохранители начали расследовать произошедшие инциденты. О пострадавших в ходе беспорядков пока не сообщается.

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