Албания высылает российского дипломата

Власти Албании объявили персоной нон грата российского дипломата, который, по их утверждению, нарушил введенные в связи с коронавирусом ограничения

Власти Албании объявили персоной нон грата российского дипломата, который, по их утверждению, нарушил введенные в связи с коронавирусом ограничения.

Как передает Report, об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Албании.

"Алексей Кривошеев должен покинуть страну в течение 72 часов", - цитирует агентство заявление МИД страны.

Вместе с тем в министерстве указали, что стремятся к укреплению дружеских отношений с Российской Федерацией. В МИД выразили надежду, что Россия с пониманием отнесется к "этому решению, принятому в тяжелый период для всего мира".

Внешнеполитическое ведомство Албании не указало, какие именно правила нарушил российский дипломат.

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в настоящее время в Албании зафиксированы более 69 тыс. случаев заражения коронавирусом, от последствий заражения умерли более 1,2 тыс. человек.