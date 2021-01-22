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Албания высылает российского дипломата

Албания высылает российского дипломата Власти Албании объявили персоной нон грата российского дипломата, который, по их утверждению, нарушил введенные в связи с коронавирусом ограничения
Другие страны
22 января 2021 г. 00:34
Албания высылает российского дипломата

Власти Албании объявили персоной нон грата российского дипломата, который, по их утверждению, нарушил введенные в связи с коронавирусом ограничения.

Как передает Report, об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Албании.

"Алексей Кривошеев должен покинуть страну в течение 72 часов", - цитирует агентство заявление МИД страны.

Вместе с тем в министерстве указали, что стремятся к укреплению дружеских отношений с Российской Федерацией. В МИД выразили надежду, что Россия с пониманием отнесется к "этому решению, принятому в тяжелый период для всего мира".

Внешнеполитическое ведомство Албании не указало, какие именно правила нарушил российский дипломат.

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в настоящее время в Албании зафиксированы более 69 тыс. случаев заражения коронавирусом, от последствий заражения умерли более 1,2 тыс. человек.

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Версия на азербайджанском языке Albaniya Rusiya diplomatına ölkəni tərk etmək üçün 3 gün vaxt verdi

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