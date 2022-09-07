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Албания разрывает дипотношения с Ираном

Албания разрывает дипотношения с Ираном Албания разрывает дипломатические отношения с Ираном.
Другие страны
7 сентября 2022 г. 14:38
Албания разрывает дипотношения с Ираном

Албания разрывает дипломатические отношения с Ираном. Всем сотрудникам посольства Ирана предписано покинуть страну в течение суток.

Как передает Report со ссылкой на Al-Arabiya, об этом в видеообращении сегодня заявил премьер-министр Албании Эди Рама, который отметил, что такое решение было принято по итогам расследования кибератаки в июле.

"Правительство приняло решение немедленно разорвать дипломатические отношения с Исламской Республикой Иран... Эта крайняя реакция ... полностью пропорциональна серьезности и риску кибератаки", - подчеркнул он.

"Спецслужбы доказали, что кибератака была совершена Ираном, который финансировал четыре различные группы для нападения на Албанию. Посольству Ирана передана официальная нота, в которой содержится требование покинуть территорию Албании всему персоналу в течение 24 часов", - заявил Эди Рама.

По словам главы албанского правительства, кибератака, которая произошла еще 15 июля, грозила парализовать государственные службы, удалить системы и украсть данные, что могло привести к ущербу национальной безопасности Албании.

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Версия на английском языке Albania cuts diplomatic ties with Iran
Версия на азербайджанском языке Albaniya İranla diplomatik əlaqələri kəsir

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