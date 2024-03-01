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Албания получила партию БПЛА Bayraktar

Албания получила партию БПЛА Bayraktar Партия беспилотных летательных аппаратов Bayraktar прибыла в Албанию.
Другие страны
1 марта 2024 г. 18:47
Албания получила партию БПЛА Bayraktar

Партия беспилотных летательных аппаратов Bayraktar прибыла в Албанию.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны Нико Пелеши.

"Дроны Байрактар, известные своей эффективностью и передовыми технологиями, теперь в Албании! Уже два дня ведется сборка и параллельно ведется монтаж вспомогательной инфраструктуры для их эксплуатации и управления", - написал Пелеши на своей странице в Facebook, опубликовав фотографии БПЛА и добавив, что это событие является символом "приверженности модернизации и инновациям в наших Вооруженных Силах".

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