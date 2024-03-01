Албания получила партию БПЛА Bayraktar

Партия беспилотных летательных аппаратов Bayraktar прибыла в Албанию.

Партия беспилотных летательных аппаратов Bayraktar прибыла в Албанию.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны Нико Пелеши.

"Дроны Байрактар, известные своей эффективностью и передовыми технологиями, теперь в Албании! Уже два дня ведется сборка и параллельно ведется монтаж вспомогательной инфраструктуры для их эксплуатации и управления", - написал Пелеши на своей странице в Facebook, опубликовав фотографии БПЛА и добавив, что это событие является символом "приверженности модернизации и инновациям в наших Вооруженных Силах".