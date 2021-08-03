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Албания обратилась к ЕС за помощью в тушении пожаров

Албания обратилась к ЕС за помощью в тушении пожаров Власти Албании обратились за помощью в тушении пожаров к Евросоюзу.
Другие страны
3 августа 2021 г. 19:20
Албания обратилась к ЕС за помощью в тушении пожаров

Власти Албании обратились за помощью в тушении пожаров к Евросоюзу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание Albanian Daily News со ссылкой на главу Национального агентства гражданской защиты Албании Хаки Чако.

"Значительные силы местных специальных служб привлечены для борьбы с пожарами. Мы также связались с Координационным центром реагирования на чрезвычайные ситуации в Брюсселе. Ситуация во всем балканском регионе сейчас характеризуется как весьма опасная по причине обострения пожароопасной обстановки. Мы будем продолжать [борьбу с огнем] до тех пор, пока ситуация не нормализуется", - заявил глава ведомства.

Он отметил, что в некоторые регионы страны для ликвидации пожаров были направлены военнослужащие. "Благодаря проделанной работе и увеличению ресурсов мы надеемся держать ситуацию под контролем. Из-за сложной местности операция длится уже два дня. Мы однозначно намерены остановить продвижение огня", - подчеркнул Хаки Чако.

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Версия на английском языке Albania turns to EU for help in extinguishing wildfires

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