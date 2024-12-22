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Албания на год заблокирует TikTok

Албания на год заблокирует TikTok Власти Албании заблокируют как минимум на год платформу TikTok в стране.
Другие страны
22 декабря 2024 г. 22:52
Албания на год заблокирует TikTok

Власти Албании заблокируют как минимум на год платформу TikTok в стране.

Как передает Report со ссылкой на издание Albanian Daily News, об этом заявил премьер-министр страны Эди Рама.

"Для повышения физической и цифровой безопасности в школах мы решили заблокировать TikTok с помощью инструментов, разработанных нашими компетентными органами", - сказал албанский премьер.

Он пояснил, что 90% родителей по всей стране потребовали закрыть TikTok, "вот почему мы решили запретить его на год", начиная с 2025 года.

TikTok представляет собой площадку для просмотра коротких видеороликов. В апреле президент США Джо Байден подписал пакет законов, который включает инициативу о возможном запрете в стране TikTok: владеющая платформой компания ByteDance должна до 19 января 2025 года продать ее, в противном случае ее работа может быть заблокирована.

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