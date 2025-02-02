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Al Watan: Аш-Шараа совершит первый визит в качестве президента Сирии в Эр-Рияд

Al Watan: Аш-Шараа совершит первый визит в качестве президента Сирии в Эр-Рияд Ахмед аш-Шараа совершит свой первый официальный зарубежный визит в качестве президента Сирии переходного периода в Саудовскую Аравию.
Другие страны
2 февраля 2025 г. 01:25
Al Watan: Аш-Шараа совершит первый визит в качестве президента Сирии в Эр-Рияд

Ахмед аш-Шараа совершит свой первый официальный зарубежный визит в качестве президента Сирии переходного периода в Саудовскую Аравию.

Об этом Report передает со ссылкой на сирийскую газету Al Watan.

По ее информации, аш-Шараа прибудет в Эр-Рияд 2 февраля. Других подробностей о визите не приводится.

Ранее сообщалось, что президент Сирии на переходный период совершит первые визиты за рубеж в Саудовскую Аравию и Турцию, однако сведений о сроках не приводилось. При этом, как утверждала газета Türkiye, в Анкаре он побывает в течение двух недель.

Напомним, что 29 января на встрече представителей новых сирийских властей с руководителями действовавших на территории страны вооруженных формирований было объявлено, что аш-Шараа будет выполнять обязанности президента Сирии в переходный период. Новое руководство объявило о прекращении действия конституции 2012 года, роспуске парламента, армии, всех силовых структур и вооруженных формирований.

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Версия на азербайджанском языке Al Watan: Əş-Şaraa Suriya Prezidenti kimi ilk xarici səfərini Ər-Riyada edəcək

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