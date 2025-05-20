Аль Тани: Предложение Трампу по самолету - "нормальное дело между союзниками"

Предложение Катара предоставить Дональду Трампу самолет Boeing 747 стоимостью $400 млн является "нормальной практикой между союзниками".

Предложение Катара предоставить Дональду Трампу самолет Boeing 747 стоимостью $400 млн является "нормальной практикой между союзниками".

Как передаёт Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил премьер-министр Катара шейх Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани, выступая на экономическом форуме в Дохе.

Он отверг предположения о стремлении Дохи повлиять на Вашингтон подобными шагами.

"Надеюсь, что Соединенные Штаты рассматривают Катар как надежного партнера в дипломатии, а не как страну, пытающуюся купить влияние", - подчеркнул Аль Тани.