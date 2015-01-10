«Аль-Каида» пригрозила Франции новыми атаками

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Один из лидеров «Аль-Каиды» Харит аль-Надхари пригрозил Франции новыми террористическими атаками. Представитель террористической организации потребовал «прекратить агрессию против мусульман».

Заявление аль-Надхари, записанное на видео, процитировала американская служба наблюдения за исламистскими сайтами (SITE), передает Report со ссылкой на РБК.

По словам аль-Надхари, «французам лучше прекратить агрессию против мусульман, и тогда, возможно, их жизнь будет в безопасности». Однако в случае, если Франция «откажется и поведет войну», то страну ожидают новые теракты.

9 января французская полиция провела две операции по ликвидации исламских террористов. В пригороде Парижа Даммартане были ликвидированы братья Саид и Шериф Куаши, которые 7 января убили 12 человек при атаке на редакцию еженедельника Charlie Hebdo. Заложник, которого братья Куаши удерживали в здании типографии не пострадал. Как заявил по телефону BFM-TV перед операцией Шериф Куаши, действиями братьев руководила йеменская «Аль-Каида».

Другая операция полиции прошла на востоке Парижа, где в магазине кошерных продуктов удерживал заложников Амеди Кулибали, который 8 января убил женщину-полицейского. Кулибали перед гибелью успел рассказать BFM-TV, что координировал свои действия с братьями Куаши.

Комментируя случившееся в Париже, шеф британской контрразведки MI5 Эндрю Паркер заявил, что сирийское подразделение «Аль-Каиды» готовит серию терактов в западных странах, в том числе в Великобритании, которые должны привести к массовым жертвам.