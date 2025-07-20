Al Jazeera: Жертвами ударов по сектору Газа за сутки стали 116 палестинцев

Не менее 116 человек стали жертвами израильских атак на сектор Газа.
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По их данным, в субботу в результате израильских ударов по сектору Газа погибли 116 палестинцев, в том числе 38 человек, ожидавших получения продовольственной помощи в пунктах распределения управляемого Израилем и США Фонда гуманитарной помощи Газе (GHF). Израильская армия, как сообщается, открывала огонь по двум объектам GHF в расположенных на юге сектора Газа городах Хан-Юнис и Рафах.
ООН и правозащитные группы называют объекты GHF "человеческими бойнями" и "смертельными ловушками". По данным международных организаций, порядка 900 человек погибли, пытаясь получить доступ к гуманитарной помощи в Газе с конца мая, когда GHF начал свою деятельность.
Согласно информации министерства здравоохранения Газы, отделения неотложной помощи больниц анклава переполнены беспрецедентным количеством голодающих людей. В ведомстве также заявили, что 17 тыс. детей в Газе страдают от серьезного недоедания.
С 2 марта 2025 года в сектор Газа не поступает международная гуманитарная помощь, по решению Израиля остаются закрытыми все контрольно-пропускные пункты.