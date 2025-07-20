Al Jazeera: Жертвами ударов по сектору Газа за сутки стали 116 палестинцев

Не менее 116 человек стали жертвами израильских атак на сектор Газа.

Не менее 116 человек стали жертвами израильских атак на сектор Газа.

Как передает Report , об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на медицинские источники.

По их данным, в субботу в результате израильских ударов по сектору Газа погибли 116 палестинцев, в том числе 38 человек, ожидавших получения продовольственной помощи в пунктах распределения управляемого Израилем и США Фонда гуманитарной помощи Газе (GHF). Израильская армия, как сообщается, открывала огонь по двум объектам GHF в расположенных на юге сектора Газа городах Хан-Юнис и Рафах.

ООН и правозащитные группы называют объекты GHF "человеческими бойнями" и "смертельными ловушками". По данным международных организаций, порядка 900 человек погибли, пытаясь получить доступ к гуманитарной помощи в Газе с конца мая, когда GHF начал свою деятельность.

Согласно информации министерства здравоохранения Газы, отделения неотложной помощи больниц анклава переполнены беспрецедентным количеством голодающих людей. В ведомстве также заявили, что 17 тыс. детей в Газе страдают от серьезного недоедания.

С 2 марта 2025 года в сектор Газа не поступает международная гуманитарная помощь, по решению Израиля остаются закрытыми все контрольно-пропускные пункты.