Al Jazeera заявила о масштабной хакерской атаке

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Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Медиагруппа Al Jazeera заявила, что подверглась массовой хакерской атаке.

Как передает Report, СМИ обещает опубликовать детали атаки в ближайшее время.

"Все системы, веб-сайты и аккаунты в социальных сетях медиагруппы Al Jazeera подверглись кибератаке", - сказано в сообщении медиагруппы.

При этом агентство Reuters сообщает, что все системы издания находятся в рабочем состоянии.

Отмечается, что IT-службе СМИ удается отражать атаки.