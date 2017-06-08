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    Al Jazeera заявила о масштабной хакерской атаке

    СМИ обещает опубликовать детали атаки в ближайшее время© Courtesy İmage

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Медиагруппа Al Jazeera заявила, что подверглась массовой хакерской атаке.

    Как передает Report, СМИ обещает опубликовать детали атаки в ближайшее время.

    "Все системы, веб-сайты и аккаунты в социальных сетях медиагруппы Al Jazeera подверглись кибератаке", - сказано в сообщении медиагруппы.

    При этом агентство Reuters сообщает, что все системы издания находятся в рабочем состоянии.

    Отмечается, что IT-службе СМИ удается отражать атаки.

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