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Al Jazeera: В Газу прибыли почти 900 грузовиков с гуманитарной помощью

Al Jazeera: В Газу прибыли почти 900 грузовиков с гуманитарной помощью Девятьсот грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в сектор Газа, который в последние месяцы сталкивался с острой нехваткой поставок продовольствия и предметов первой необходимости из-за блокады Израилем северной части анклава.
Другие страны
22 января 2025 г. 08:57
Al Jazeera: В Газу прибыли почти 900 грузовиков с гуманитарной помощью

Девятьсот грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в сектор Газа, который в последние месяцы сталкивался с острой нехваткой поставок продовольствия и предметов первой необходимости из-за блокады Израилем северной части анклава.

Как передает Report, об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на доклад Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"Почти 900 грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в Газу во вторник, когда помощь хлынула на разоренную войной территорию после снятия блокады Израиля", - отмечает телеканал.

Две недели назад УКГВ предупреждало, что в секторе Газа продолжает усугубляться кризис голода из-за острой нехватки поставок продовольствия, вызванной строгими ограничениями доступа в палестинский анклав.

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