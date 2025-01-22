Al Jazeera: В Газу прибыли почти 900 грузовиков с гуманитарной помощью

Девятьсот грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в сектор Газа, который в последние месяцы сталкивался с острой нехваткой поставок продовольствия и предметов первой необходимости из-за блокады Израилем северной части анклава.

Девятьсот грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в сектор Газа, который в последние месяцы сталкивался с острой нехваткой поставок продовольствия и предметов первой необходимости из-за блокады Израилем северной части анклава.

Как передает Report , об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на доклад Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"Почти 900 грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в Газу во вторник, когда помощь хлынула на разоренную войной территорию после снятия блокады Израиля", - отмечает телеканал.

Две недели назад УКГВ предупреждало, что в секторе Газа продолжает усугубляться кризис голода из-за острой нехватки поставок продовольствия, вызванной строгими ограничениями доступа в палестинский анклав.