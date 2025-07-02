Al Jazeera: Свыше 100 человек погибли за сутки от ударов Израиля по Газе

Более 100 палестинцев погибли 1 июля в результате ударов армии Израиля по сектору Газа.

Более 100 палестинцев погибли 1 июля в результате ударов армии Израиля по сектору Газа.

Как передает Report , об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, из-за израильских ударов были убиты 109 палестинцев, в том числе 28 человек, которые ожидали получения продовольствия в пунктах выдачи гуманитарной помощи. Согласно информации министерства здравоохранения анклава, с конца мая жертвами атак на пункты распределения гуманитарной помощи стали свыше 600 человек.

В общей сложности с момента обострения вооруженного конфликта в октябре 2023 года в секторе Газа погибли более 56,6 тыс. человек, 134 тыс. получили ранения.

Отметим, что 18 мая армия Израиля объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром радикального палестинского движения ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что по итогам операции армия планирует взять под контроль всю территорию Газы.