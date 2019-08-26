Al Jazeera: проправительственные силы Йемена отбили стратегические позиции на юге

Силы, лояльные международно признанному правительству Йемена, установили контроль над крупнейшей военной базой сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС) в Аззане провинции Шабва на юге страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По данным неназванных источников телеканала, проправительственные силы также взяли под контроль центр уезда Хаббан и военный лагерь ар-Рамда (провинция Шабва), представляющие стратегическую значимость.