Al Jazeera показала, как могли избавиться от тела Кашикчи - ВИДЕО

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Телеканал Al Jazeera опубликовал кадры с камер видеонаблюдения, на которых можно увидеть, как в день убийства Джамала Кашикчи в резиденцию генерального консула Саудовской Аравии заносят тяжелые непрозрачные пакеты, в которых, предположительно, находились останки журналиста.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, на записи можно увидеть, как к зданию резиденции, которая располагается в Стамбуле рядом с предполагаемым местом убийства журналиста, подъезжает автомобиль.При этом камера наблюдения также запечатлела момент, на котором неизвестный заносит черные пакеты внутрь здания.

Кашикчи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле.