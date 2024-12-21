Al Jazeera: Новые власти Сирии призвали США снять санкции

Новые власти Сирии в лице Главного командования военными операциями призвали власти США снять введенные ранее санкции против арабской страны.
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Сирийскую столицу посетила 20 декабря высокопоставленная делегация из США, в которую вошли, в частности, помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф и спецпосланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс.
"Мы призвали американскую делегацию снять санкции, введенные в отношении Сирии", - заявили в Главном командовании.
"Мы объяснили делегации США важность того, чтобы сирийскому народу была предоставлена возможность отдохнуть от бедствий войн и конфликтов", - отметили новые власти республики, подчеркнув, что "сирийский народ внес свой вклад в спасение региона от хаоса и иностранного вмешательства, избавившись от режима Башара Асада".
"Мы заявили американской делегации о важности достижения справедливости путем преследования военных преступников и символов бывшего режима", - сообщили в Главном командовании.