Al Jazeera: Новые власти Сирии призвали США снять санкции

Новые власти Сирии в лице Главного командования военными операциями призвали власти США снять введенные ранее санкции против арабской страны.

Новые власти Сирии в лице Главного командования военными операциями призвали власти США снять введенные ранее санкции против арабской страны.

Как передает Report , об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Сирийскую столицу посетила 20 декабря высокопоставленная делегация из США, в которую вошли, в частности, помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф и спецпосланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс.

"Мы призвали американскую делегацию снять санкции, введенные в отношении Сирии", - заявили в Главном командовании.

"Мы объяснили делегации США важность того, чтобы сирийскому народу была предоставлена возможность отдохнуть от бедствий войн и конфликтов", - отметили новые власти республики, подчеркнув, что "сирийский народ внес свой вклад в спасение региона от хаоса и иностранного вмешательства, избавившись от режима Башара Асада".

"Мы заявили американской делегации о важности достижения справедливости путем преследования военных преступников и символов бывшего режима", - сообщили в Главном командовании.