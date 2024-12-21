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Al Jazeera: Новые власти Сирии призвали США снять санкции

Al Jazeera: Новые власти Сирии призвали США снять санкции Новые власти Сирии в лице Главного командования военными операциями призвали власти США снять введенные ранее санкции против арабской страны.
Другие страны
21 декабря 2024 г. 03:18
Al Jazeera: Новые власти Сирии призвали США снять санкции

Новые власти Сирии в лице Главного командования военными операциями призвали власти США снять введенные ранее санкции против арабской страны.

Как передает Report, об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Сирийскую столицу посетила 20 декабря высокопоставленная делегация из США, в которую вошли, в частности, помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф и спецпосланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс.

"Мы призвали американскую делегацию снять санкции, введенные в отношении Сирии", - заявили в Главном командовании.

"Мы объяснили делегации США важность того, чтобы сирийскому народу была предоставлена возможность отдохнуть от бедствий войн и конфликтов", - отметили новые власти республики, подчеркнув, что "сирийский народ внес свой вклад в спасение региона от хаоса и иностранного вмешательства, избавившись от режима Башара Асада".

"Мы заявили американской делегации о важности достижения справедливости путем преследования военных преступников и символов бывшего режима", - сообщили в Главном командовании.

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Версия на азербайджанском языке Əl-Cəzirə: Suriyanın yeni hökuməti ABŞ-ı sanksiyaları ləğv etməyə çağırıb

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