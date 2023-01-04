О нас

Al Jazeera написала о самоотверженности азербайджанцев в Украине

Al Jazeera написала о самоотверженности азербайджанцев в Украине Известное издание Al Jazeera написало о проживающей в Украине азербайджанской семье, трудностях, с которыми она столкнулась в период войны, и самоотверженности.
Другие страны
4 января 2023 г. 09:35
Al Jazeera написала о самоотверженности азербайджанцев в Украине

Известное издание Al Jazeera написало о проживающей в Украине азербайджанской семье, трудностях, с которыми она столкнулась в период войны, и самоотверженности.

Как сообщает Report, в репортаже отмечается, что этнический азербайджанец Ульви Зульфили с трудом смог выжить в осажденном российскими военными Мариуполе.

Взрыв, свидетелем которого Ульви Зульфили стал в расположенном на юге Украины городе Мариуполь, вызвал у него долговременное нарушение речи, молодой человек начал заикаться.

В середине марта сотни гражданских лиц, включая детей, прятались в подвале Мариупольского драмтеатра от интенсивного обстрела российских военнослужащих, уносящего ежедневно сотни жизней.

Несмотря на имеющуюся около театра надпись "дети", выведенную двухметровыми буквами, 16 марта здание подверглось атаке российского истребителя.

По информации официальных лиц Украины и СМИ, в результате бомбардировок погибло около 600 человек.

В Мариуполе Зульфили помог своей пожилой соседке, которая после операции едва могла ходить:

"Война объединила всех соседей, они помогали друг другу водой, едой, дровами", отмечается в статье.

Из-за войны семья Ульви Зульфили была вынуждена покинуть Мариуполь и переехать в один из населенных пунктов на северной окраине Киева.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоAl Jazeera writes about sacrifices of Azerbaijanis in Ukraine
Версия на азербайджанском языке Фото“Al Jazeera” Ukraynadakı azərbaycanlıların fədakarlıqlarından yazıb

Самое важное

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов посетил штаб Сухопутных войск
ФотоМинистр обороны Азербайджана Закир Гасанов посетил штаб Сухопутных войск
3 января 2023 г. 14:12
В Иране казнят 19-летнего протестующего, слухи о замене казни на тюремный срок не подтвердились
В Иране казнят 19-летнего протестующего, слухи о замене казни на тюремный срок не подтвердились
3 января 2023 г. 13:29
Президент: Зангезурский коридор обязательно будет открыт, хочет того Армения или нет
Президент: Зангезурский коридор обязательно будет открыт, хочет того Армения или нет
1 января 2023 г. 00:02
Президент Азербайджана: В 2023 году мы вернем лачинцев в Лачин
Президент Азербайджана: В 2023 году мы вернем лачинцев в Лачин
31 декабря 2022 г. 23:55
Дипломатический кулак Ильхама Алиева разбил очередную антиазербайджанскую провокацию в СБ ООН - АНАЛИЗ
Дипломатический кулак Ильхама Алиева разбил очередную антиазербайджанскую провокацию в СБ ООН - АНАЛИЗ
31 декабря 2022 г. 16:19
Елена Зеленская: Азербайджан поставляет оборудование, в котором очень нуждается наше население - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Елена Зеленская: Азербайджан поставляет оборудование, в котором очень нуждается наше население - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
31 декабря 2022 г. 13:43
Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 20-й день
ФотоАкция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 20-й день
31 декабря 2022 г. 09:11
Назначен спецпредставитель в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах
Назначен спецпредставитель в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах
30 декабря 2022 г. 22:04
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира
30 декабря 2022 г. 21:15
Телеграмма американского офицера: Еще одно доказательство этнической чистки в отношении азербайджанцев со стороны армян
ФотоТелеграмма американского офицера: Еще одно доказательство этнической чистки в отношении азербайджанцев со стороны армян
30 декабря 2022 г. 16:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi