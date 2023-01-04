Al Jazeera написала о самоотверженности азербайджанцев в Украине

Известное издание Al Jazeera написало о проживающей в Украине азербайджанской семье, трудностях, с которыми она столкнулась в период войны, и самоотверженности.

Известное издание Al Jazeera написало о проживающей в Украине азербайджанской семье, трудностях, с которыми она столкнулась в период войны, и самоотверженности.

Как сообщает Report, в репортаже отмечается, что этнический азербайджанец Ульви Зульфили с трудом смог выжить в осажденном российскими военными Мариуполе.

Взрыв, свидетелем которого Ульви Зульфили стал в расположенном на юге Украины городе Мариуполь, вызвал у него долговременное нарушение речи, молодой человек начал заикаться.

В середине марта сотни гражданских лиц, включая детей, прятались в подвале Мариупольского драмтеатра от интенсивного обстрела российских военнослужащих, уносящего ежедневно сотни жизней.

Несмотря на имеющуюся около театра надпись "дети", выведенную двухметровыми буквами, 16 марта здание подверглось атаке российского истребителя.

По информации официальных лиц Украины и СМИ, в результате бомбардировок погибло около 600 человек.

В Мариуполе Зульфили помог своей пожилой соседке, которая после операции едва могла ходить:

"Война объединила всех соседей, они помогали друг другу водой, едой, дровами", отмечается в статье.

Из-за войны семья Ульви Зульфили была вынуждена покинуть Мариуполь и переехать в один из населенных пунктов на северной окраине Киева.