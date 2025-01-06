Al Jazeera: Число погибших при конфликте в Газе журналистов достигло 220

Палестинский писатель, поэт и журналист Мохаммад Хиджази был убит в результате израильской воздушной атаки в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа.

Палестинский писатель, поэт и журналист Мохаммад Хиджази был убит в результате израильской воздушной атаки в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа.

Как передает Report , об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его сведениям, в результате этого общее число представителей прессы, погибших в ходе израильско-палестинского конфликта с 7 октября 2023 года, достигло 220.

Канал приводит заявление Министерства здравоохранения Газы, в котором говорится, что Хиджази был среди почти 90 палестинцев, убитых в ходе израильских нападений на осажденную территорию за минувшие выходные.

Напомним, что ранее власти Палестинского государства приостановили деятельность телеканала Al Jazeera на подконтрольной территории, обвинив его в распространении "провокационного контента".