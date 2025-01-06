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Al Jazeera: Число погибших при конфликте в Газе журналистов достигло 220

Al Jazeera: Число погибших при конфликте в Газе журналистов достигло 220 Палестинский писатель, поэт и журналист Мохаммад Хиджази был убит в результате израильской воздушной атаки в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа.
Другие страны
6 января 2025 г. 08:58
Al Jazeera: Число погибших при конфликте в Газе журналистов достигло 220

Палестинский писатель, поэт и журналист Мохаммад Хиджази был убит в результате израильской воздушной атаки в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его сведениям, в результате этого общее число представителей прессы, погибших в ходе израильско-палестинского конфликта с 7 октября 2023 года, достигло 220.

Канал приводит заявление Министерства здравоохранения Газы, в котором говорится, что Хиджази был среди почти 90 палестинцев, убитых в ходе израильских нападений на осажденную территорию за минувшие выходные.

Напомним, что ранее власти Палестинского государства приостановили деятельность телеканала Al Jazeera на подконтрольной территории, обвинив его в распространении "провокационного контента".

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Версия на азербайджанском языке “Al Jazeera”: Qəzzada münaqişə nəticəsində həlak olan jurnalistlərin sayı 220-yə çatıb
Версия на английском языке Al Jazeera: Death toll of journalists in Gaza conflict reaches 220

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