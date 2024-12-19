Аль-Джулани заявил, что Сирия не станет вторым Афганистаном

Сирия не станет похожей на Афганистан.

Сирия не станет похожей на Афганистан.

Как передает Report , об этом заявил лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа, известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани.

"Сирия - это не Афганистан, и не будет им", - приводит его слова телеканал Al Arabiya.

Аш-Шараа считает, что эти две страны "очень разные и имеют разные традиции". Он отметил, что "жители Сирии обладают другим менталитетом". Аш-Шараа также сказал, что верит в образование для женщин.

Напомним, что 27 ноября члены оппозиционных вооруженных формирований начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря повстанцы захватили несколько крупных городов - Алеппо, Хаму, Дейр-эз-Зор, Дераа и Хомс. В воскресенье утром они вошли в Дамаск, после чего подразделения сирийской армии покинули город.

Президент Сирии Башар Асад в тот же день покинул страну. Некоторое время его самолет невозможно было отследить через открытые источники, ряд СМИ не исключали вероятности крушения борта с сирийским лидером. Однако, позднее российское агентство ТАСС со ссылкой на источник в Кремле сообщило, что он с членами своей семьи прибыл в Москву, РФ предоставила им убежище.

Глава временного правительства Сирии Абдуррахман Мустафа 8 декабря в эфире телеканала TRT Haber заявил о формировании переходных органов власти.