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ХАМАС передало представителям МККК трех заложниц

ХАМАС передало представителям МККК трех заложниц Палестинское движение ХАМАС передало представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) трех заложниц.
Другие страны
19 января 2025 г. 20:08
ХАМАС передало представителям МККК трех заложниц

Палестинское движение ХАМАС передало представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) трех заложниц.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его сведениям, передача заложниц состоялась на площади Эс-Сарая в городе Газа. МККК проинформировал Израиль, что "состояние трех заложниц хорошее", утверждает СМИ.

Позднее в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили, что получили три заложницы, освобожденные в секторе Газа, переданы в руки израильской армии и направляются на медосмотр.

"Три освобожденные заложницы переданы силам Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности в секторе Газа. Три освобожденные заложницы сопровождаются силами специального назначения Армии обороны Израиля и силами Службы общей безопасности на пути назад на израильскую территорию, где они пройдут первичное медицинское освидетельствование", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

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Версия на азербайджанском языке Al Arabiya: HƏMAS Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə üç girov qadını təhvil verib

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