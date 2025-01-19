ХАМАС передало представителям МККК трех заложниц

Палестинское движение ХАМАС передало представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) трех заложниц.
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По его сведениям, передача заложниц состоялась на площади Эс-Сарая в городе Газа. МККК проинформировал Израиль, что "состояние трех заложниц хорошее", утверждает СМИ.
Позднее в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили, что получили три заложницы, освобожденные в секторе Газа, переданы в руки израильской армии и направляются на медосмотр.
"Три освобожденные заложницы переданы силам Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности в секторе Газа. Три освобожденные заложницы сопровождаются силами специального назначения Армии обороны Израиля и силами Службы общей безопасности на пути назад на израильскую территорию, где они пройдут первичное медицинское освидетельствование", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.