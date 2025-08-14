О нас

Al Arabiya: ХАМАС готов вывести бойцов в Газе в обмен на отвод войск Израиля Палестинское радикальное движение ХАМАС выразило готовность вывести своих бойцов в секторе Газа в обмен на отвод израильских войск к согласованным пунктам.
14 августа 2025 г. 01:55
Палестинское радикальное движение ХАМАС выразило готовность вывести своих бойцов в секторе Газа в обмен на отвод израильских войск к согласованным пунктам.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По их информации, делегация движения в Каире передала свои требования к возможному соглашению о прекращении огня в Газе египетским посредникам.

"ХАМАС выразил готовность вывести своих бойцов в обмен на отвод Израиля к согласованным пунктам, подчеркнув свою приверженность сохранению жизней заложников", - сообщили источники каналу. По их данным, движение "потребовало письменное соглашение с Израилем", включающее международные гарантии "прекращения израильских планов по оккупации Газы" и того, что военные действия не возобновятся.

Источники также отметили, что Египет разрабатывает план всеобъемлющего соглашения по Газе, которое должно быть реализовано к концу августа.

В среду египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" сообщил со ссылкой на источник, что делегация ХАМАС встретилась в Каире с главой разведки Египта Хасаном Рашидом и выразила свою заинтересованность в скорейшем возвращении к переговорам о прекращении огня и перемирии. По данным источника, на встречах в Каире обсуждаются пути достижения временного соглашения о перемирии сроком на 60 дней.

Версия на азербайджанском языке "Al-Arabiya": Misir HƏMAS-a İsraillə hərtərəfli razılaşma üçün yeni təklif təqdim edib

