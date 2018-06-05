Акула-людоед терроризирует пляжи Бразилии - ВИДЕО

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ От ранений, полученных при нападении акулы рядом с одним из пляжей Бразилии, скончался житель штата Пернамбуку.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал "Глобу".

Трагедия произошла в воскресенье. 18-летний юноша вместе с друзьями находился в воде недалеко от берега. В это время на них напала акула. Молодой человек получил серьезные ранения, был госпитализирован и отправлен на срочную операцию. Однако усилия медиков оказались тщетны и на следующий день пострадавший скончался.

Это не первый случай появления акул у побережья Бразилии за последнее время. По мнению экспертов, это говорит о приближении зимы, которая наступает в Южном полушарии в конце июня. Холодный ветер и высокие волны гонят морских хищников к побережью.