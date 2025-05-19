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Активисты в США планируют митинги против Трампа в день его рождения

Активисты в США планируют митинги против Трампа в день его рождения Акции протеста против политики, проводимой американским президентом Дональдом Трампом, запланированы на всей территории Соединенных Штатов 14 июня. В этот день лидер Белого дома будет отмечать свое 79-летие.
Другие страны
19 мая 2025 г. 11:31
Активисты в США планируют митинги против Трампа в день его рождения

Акции протеста против политики, проводимой американским президентом Дональдом Трампом, запланированы на всей территории Соединенных Штатов 14 июня. В этот день лидер Белого дома будет отмечать свое 79-летие.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал ABC7.

За организацию протестов отвечают активисты организации Refuse Fascism, которые выступают за отставку Трампа. Мероприятие под названием No Kings Day должно состояться в тот же день, что и военный парад в Вашингтоне в честь 250-летия Армии США. Организаторы призывают желающих по всей стране выйти на митинги с намерением отвлечь внимание населения от торжеств.

Представители движения считают, что Трамп "подрывает верховенство закона", и выступают против политики его администрации по массовой высылке мигрантов. Ранее глава Белого дома заявил, что не знает, стоит ли ему обеспечивать соблюдение американской конституции в том, что касается депортации мигрантов, а также их прав.

2 мая глава совета по внутренней политике при Белом доме Винс Хейли официально подтвердил планы проведения масштабного военного парада 14 июня. Он напомнил, что дата парада совпадает с днем рождения президента и годовщиной гибели первых патриотов Войны за независимость в 1775 году. В шествии должны принять участие реконструкторы всех ключевых войн США, современная техника, военнослужащие и курсанты военных академий.

Организация парада обойдется бюджету страны в $25-45 млн.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-də fəallar Trampın ad günündə mitinqlər keçirməyi planlaşdırırlar

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