Экоактивисты Уганды выступают против колониальной политики Франции в Африке

Активисты из восточноафриканской республики Уганды в очередной раз подали иск в суд против французского нефтегазового гиганта TotalEnergies в связи с проектом строительства нефтепровода.

Экоактивисты из восточноафриканской республики Уганда в очередной раз выступили против продолжающейся колониальной политики Франции в Африке и обратились с иском против нефтегазового гиганта TotalEnergies в связи с проектом строительства нефтепровода. Это уже второй по счету иск против компании.

Как сообщает Report со ссылкой на AP, они требуют от TotalEnergies возмещение ущерба, связанного с нарушениями прав на продовольствие и землю в восточноафриканских регионах, где планируется строительство нефтепровода из Уганды в Танзанию.

Гражданский иск подан в Париже спустя четыре месяца после того, как первый был отклонен судом по процедурным причинам.

В первом иске активисты требовали остановить трубопроводный проект TotalEnergies, ссылаясь на экологические риски и нарушение прав проживающих на этих территориях.

В новом обращении они обвиняют французского нефтегазового гиганта в нарушении закона об "обязанности проявлять предусмотрительность" и требуют компенсацию за нарушения прав на землю и продовольствие, продолжающиеся уже шесть лет.

TotalEnergies отвергает эти обвинения.

Истцами по делу выступают пять неправительственных организаций Франции и Уганды, включая французское отделение организации "Друзья Земли" и базирующийся в Уганде Африканский институт управления энергетикой (AFIEGO).

TotalEnergies является основным акционером в проекте разработки двух нефтяных месторождений возле озера "Альберт" и трубопровода протяженностью 1443 км для экспорта нефти в порт Танга в Танзании.