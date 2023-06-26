Активистки Just Stop Оil заработали на торгах более $120 тыс.

Активистки экологического движения Just Stop Оil ("Просто покончите с нефтью") заработали на продаже собственных произведений искусства более £100 тыс. ($127 тыс.) на аукционе в Лондоне.

Активистки экологического движения Just Stop Оil ("Просто покончите с нефтью") заработали на продаже собственных произведений искусства более £100 тыс. ($127 тыс.) на аукционе в Лондоне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Daily Mail.

По информации издания, участницы движения Анна Холланд и Фиби Пламмер провели в июне двухнедельную выставку под названием "Ты можешь найти себя" в лондонской картинной галерее. Они представили более 100 работ, созданных ими самими или подаренных им такими людьми, как британский певец и композитор Бой Джордж.

После закрытия выставки экспонаты выставили на аукцион для сбора средств на нужды Just Stop Oil. Особое внимание привлекли такие работы, как портрет Фиби Пламмер в образе Джоконды, проданный за £7,5 тыс. ($9,5 тыс.), и витрина с банками из-под супа с надписями "Just Stop Oil", отсылающая к произведению американского художника Энди Уорхола "Банки с супом Кэмпбелл" (1962). Торги завершились 23 июня.