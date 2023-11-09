Актеры Голливуда прекращают забастовку в связи с достижением соглашения на $1 млрд

Американская федерация актеров телевидения и радио сообщила о достижении предварительного соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения США, что дает ее членам возможность прекратить забастовку.

Американская федерация актеров телевидения и радио сообщила о достижении предварительного соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения США, что дает ее членам возможность прекратить забастовку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, забастовка официально приостанавливается с 00:01 9 ноября.

"В рамках договоренности на сумму более $1 млрд мы заключили сделку экстраординарного масштаба", - указывается в сообщении.

Соглашение предусматривает повышение минимальных выплат, меры защиты членов федерации от "угроз искусственного интеллекта", и впервые включает "бонус за участие в потоковом вещании".

Забастовка Американской федерации актеров телевидения и кино, представляющей интересы примерно 160 тыс. человек, началась 14 июля и фактически остановила все производство в киноиндустрии США. Актеры требовали увеличения зарплат, компенсации переработок и ограничения использования искусственного интеллекта в кино.