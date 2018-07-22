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    Актёра Энтони Андерсона подозревают в нападении на женщину

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Американский актёр Энтони Андерсон находится под следствием по подозрению в нападении на женщину.

    Как передает Report, об этом сообщает ABC News со ссылкой на заявление представителя департамента полиции Лос-Анджелеса.

    Сам Андерсон категорически отвергает обвинения.

    «К сожалению, кто угодно может направить в полицию заявление вне зависимости от того, правдиво оно или нет», — заявил представитель актёра.

    Ранее сообщалось, что член съёмочной группы фильма «Город лжи» Грег Брукс подал в суд на американского актёра Джонни Деппа из-за избиения.

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