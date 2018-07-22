Актёра Энтони Андерсона подозревают в нападении на женщину

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Американский актёр Энтони Андерсон находится под следствием по подозрению в нападении на женщину.

Как передает Report, об этом сообщает ABC News со ссылкой на заявление представителя департамента полиции Лос-Анджелеса.

Сам Андерсон категорически отвергает обвинения.

«К сожалению, кто угодно может направить в полицию заявление вне зависимости от того, правдиво оно или нет», — заявил представитель актёра.

Ранее сообщалось, что член съёмочной группы фильма «Город лжи» Грег Брукс подал в суд на американского актёра Джонни Деппа из-за избиения.