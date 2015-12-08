Актер Тиль Швайгер снимет фильм о судьбах беженцев

Баку.8 декабря. REPORT.AZ/ Известный немецкий актер Тиль Швайгер намерен снять фильм о судьбах беженцев, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы собираемся развить тему беженцев", - рассказал Швайгер.

По словам актера, этот фильм должен стать развлекательным, а не нравоучительным, "поскольку он достигнет только тех людей, которых тебе уже не нужно больше убеждать".

В сентябре Тиль Швайгер вместе с министром Нижней Саксонии Борисом Писториусом посетил приют для беженцев в Оснабрюке. После визита он заявил, что его фонд будет помогать оснащать приюты для беженцев в Германии. "Фонд Тиля Швайгера" был основан летом этого года, деньги, которые будут собраны в фонде пойдут на помощь детям беженцев.