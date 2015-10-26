Актер Моралес объявил себя победителем на выборах президента Гватемалы

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты Гватемалы актер Джимми Моралес объявил себя победителем по итогам состоявшегося в воскресенье второго тура голосования, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

По данным высшего избирательного трибунала страны, преимущество кандидата от правого Фронта национальной конвергенции Моралеса над соперником от социал-демократического Национального союза надежды Сандрой Торрес составляет почти 41%. После анализа данных с 84% участков Моралес набирает 70,4% голосов, Торрес — всего 29,6%.

"Как президент я получил мандат от народа Гватемалы на борьбу с коррупцией, которая пожирает нас, благослови вас господь и спасибо вам", — приводит заявление Моралеса агентство Рейтер. В случае подтверждения его победы избирательными властями страны Моралес станет 50-м по счету президентом Гватемалы.

Сорокашестилетний Моралес является известным в Гватемале актером комедийного плана и режиссером без предыдущего большого опыта политической борьбы. По воскресеньям в эфире местного телевидения выходит его юмористическая программа, пользующаяся большой популярностью. При этом Моралес окончил магистратуру по специализации в области обороны и безопасности.