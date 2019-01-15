Актёр Крис Пратт обручился с дочерью Арнольда Шварценеггера

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Актёр Крис Пратт, знакомый зрителям по работе в популярной киносаге «Стражи галактики», обручился со старшей дочерью актёра и бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом актёр сообщил в понедельник в своем Twitter.

«Дорогая Кэтрин, я так счастлив, что ты ответила согласием (на предложение)! Я испытываю трепет от мысли жениться на тебе. Клянусь честью жить с тобой круто», - написал он.

Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер познакомились в июне прошлого года. Избранника Кэтрин последние месяцы постоянно видели в кампании членов её семьи. Дата свадьбы пока не раскрывается.

Тридцатидевятилетний Пратт снялся в 47 фильмах и телесериалах, включая «Стражи галактики», «Мир Юрского периода 3», «Мстители: Война бесконечности». Работа в картине «Мир Юрского периода» принесла актеру премию музыкального телеканала MTV в 2016 году.

Ранее сообщалось, что актёр и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер продал свой Bugatti Veyron за 2,5 миллиона долларов.