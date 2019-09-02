 Наверх

Актер Кевин Харт попал в ДТП в Калифорнии

​Актер Кевин Харт попал в ДТП в Калифорнии

Американский актер Кевин Харт в воскресенье попал в автомобильную аварию в штате Калифорния и получил сильную травму спины.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на источники в полиции.

По их данным, автомобиль Plymouth Barracuda, в котором находились водитель, Харт и женщина, не вписался в поворот на автодороге близ Малибу и, снеся ограждения, упал в глубокий овраг. Актер, которому принадлежит эта машина, и мужчина, сидевший за рулем, "получили серьезные повреждения спины", их спутнице медицинская помощь не потребовалась. В полиции пришли к заключению, что водитель не употреблял алкогольных напитков.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!