​Акционеры Facebook хотят отправить в отставку Цукерберга

Несколько акционеров компании Facebook вновь предложили обсудить в ходе ежегодного собрания акционеров вопрос о смещении Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров и изменении структуры компании.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Business Insider.

По данным газеты, в документах, направленных на рассмотрение комиссии по ценным бумагам и биржам, компания уведомила о проведении ежегодного собрания акционеров 30 мая и подтвердила предложения инвесторов, которые будут вынесены на голосование.

В двух из восьми предложений, выдвинутых инвесторами для обсуждения, речь идет об изменении структуры компании и назначении "независимого председателя".

Издание отмечает, что шансы на то, что в ходе заседания будут приняты подобные предложения, крайне малы, ведь Facebook категорически не согласен с ними, и сам Цукерберг обладает более 50% голосующих акций.

Летом прошлого года инвесторы Facebook уже предпринимали меры, чтобы сместить действующего главу социальной сети Марка Цукерберга с позиции председателя правления. Как сообщало издание Business Insider, после серии скандалов, связанных с обвинениями во вмешательство в выборы и утечкой данных, большинство независимых акционеров высказались за увольнение основателя соцсети с позиции председателя правления, а также потребовали поставить на его место независимого кандидата. Издание отмечало, что предложение инвесторов было отклонено несколько раз, поскольку Цукерберг и лояльные к нему сотрудники владеют тем типом акций, которые дают им право на большее количество голосов.