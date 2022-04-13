Акционер Twitter подал в суд на Илона Маска

Один из акционеров Twitter подал в суд на американского предпринимателя и богатейшего человека в мире Илона Маска за то, что он не раскрыл в установленный срок данные о доле в компании и смог приобретать акции по более низкой цене.

Один из акционеров Twitter подал в суд на американского предпринимателя и богатейшего человека в мире Илона Маска за то, что он не раскрыл в установленный срок данные о доле в компании и смог приобретать акции по более низкой цене.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в начале апреля основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил о владении 9,2% акций Twitter, после этого акции компании подскочили в цене более чем на 20%.

В заявлении истец Марк Бейн Раселла утверждает, что Маск начал приобретать акции компании в январе и к 14 апреля владел уже более 5% акций. В соответствии с правилами комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск должен был сообщить ведомству о превышении порога в 5% в течение десяти дней, то есть до 24 марта. Миллиардер вместо этого продолжил покупку ценных бумаг и предоставил данные только 4 апреля, когда в его собственности находилось уже более 9% акций Twitter.

"Инвесторы, которые продали свои акции Twitter между 24 марта 2022 года, когда Маск должен был сообщить о своей доле в Twitter, и 4 апреля 2022 года упустили произошедшее в результате повышение цены акций, так как рынок отреагировал на покупку Маска, и понесли ущерб", — говорится в документе.

Американская компания Twitter Inc. основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.