О нас

Акции Trump Media выросли почти на 15% после выступления Маска на митинге Трампа

Акции Trump Media выросли почти на 15% после выступления Маска на митинге Трампа Котировки акций компании Trump Media кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа выросли почти на 15% на электронной бирже Nasdaq после того, как владелец соцсети X Илон Маск выступил на митинге в поддержку политика.
Другие страны
8 октября 2024 г. 02:54
Акции Trump Media выросли почти на 15% после выступления Маска на митинге Трампа

Котировки акций компании Trump Media кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа выросли почти на 15% на электронной бирже Nasdaq после того, как владелец соцсети X Илон Маск выступил на митинге в поддержку политика.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, после начала торгов акции Trump Media & Technology Group Corp, владеющей Truth Social, выросли с 17,04 до $19,6 за акцию. Позднее произошла корректировка котировок, в настоящее время стоимость одной акции составляет $18,15 за акцию,

В воскресенье Илон Маск вышел на сцену к Трампу на митинге в округе Батлер в штате Пенсильвания, чтобы обратиться к сторонникам республиканца и поддержать его.

Мероприятие прошло в том же месте, что и митинг 13 июля, на котором на Трампа было совершено покушение. После того митинга Маск впервые публично поддержал Трампа.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Maskın Trampın mitinqində çıxışından sonra “Trump Media”nın səhmləri yüksəlib

Самое читаемое

В Азербайджане начиная с вечера завтрашнего дня снизится температура воздуха
В Азербайджане начиная с вечера завтрашнего дня снизится температура воздуха
7 октября 2024 г. 17:26
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
3 октября 2024 г. 13:05
Министр: Узбекистан в будущем планирует построить крупную АЭС
Министр: Узбекистан в будущем планирует построить крупную АЭС
7 октября 2024 г. 12:10
Футболист Реала Карвахаль получил травму крестообразной связки колена
Футболист "Реала" Карвахаль получил травму крестообразной связки колена
6 октября 2024 г. 09:21
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
2 октября 2024 г. 12:30
В Азербайджане в связи с ожидаемым сильным ветром объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ожидаемым сильным ветром объявлено желтое предупреждение
6 октября 2024 г. 14:22
Мероприятия в Азербайджане в рамках COP29 будут переводиться на шесть языков
Мероприятия в Азербайджане в рамках COP29 будут переводиться на шесть языков
7 октября 2024 г. 14:33
Элин Сулейманов ответил на необоснованные обвинения, направленные против Азербайджана
Элин Сулейманов ответил на необоснованные обвинения, направленные против Азербайджана
7 октября 2024 г. 08:23
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
1 октября 2024 г. 12:49
Завтра в Баку воздух прогреется до 26 градусов тепла
Завтра в Баку воздух прогреется до 26 градусов тепла
6 октября 2024 г. 12:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi