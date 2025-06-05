Акции Tesla снизились на 10% на фоне конфликта Маска с Трампом

Акции американской Tesla снижались более чем на 9% на электронной бирже Nasdaq на фоне конфликта главы компании Илона Маска и президента США Дональда Трампа.

Акции американской Tesla снижались более чем на 9% на электронной бирже Nasdaq на фоне конфликта главы компании Илона Маска и президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 20:55 по бакинскому времени, акции компании снижались на 9,08%, до $301,91 за бумагу. К 21:35 котировки замедлили снижение и торговались на уровне $302,61 за бумагу (-8,87%), к 22:29 стоимость составила $297,91 (-10,28 %).

Ранее Трамп заявил, что разочарован в американском предпринимателе.